"Deje de ser un gobierno sordo": alcalde de Bucaramanga a Iván Duque sobre Santurbán

Un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional hizo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en torno a la posibilidad de aprobar proyectos mineros en zonas cercanas al páramo de Santurbán y la implementación de yacimientos no convencionales o fracking.

El mandatario le pidió al gobierno de Iván Duque que “deje de ser sordo” y escuche el clamor de los santandereanos, quienes se oponen a estas prácticas que atentan contra los ecosistemas.

“La invitación al Gobierno Nacional es a que escuche, que deje de ser un gobierno sordo y que escuche realmente el sentimiento de los santandereanos. Es el sentimiento de todo un país, es un tema nacional, no es de la izquierda o derecha, aquí somos todos empresarios, jóvenes, ciudadanos en general”, dijo el Alcalde de Bucaramanga.

A su vez, le dejó en claro al gobierno nacional que el fracking o la megaminería no hacen parte de la economía del país y que no se puede pretender pasar por encima de la voz de protesta de los santandereanos.

“Las cifras no dan por ningún lado, esto no va a arreglar la economía del país como se cree. El fracking no va, no hay voluntad política ni de los parlamentarios porque Colombia tiene un ecosistema de páramos que prácticamente es el 50% del mundo, tan pronto toquen a Santurbán nos van a tocar a todos”, agregó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ‘ciudad bonita’.

Este no es el primer llamado de atención que hace el Alcalde de Bucaramanga al Gobierno Nacional para que frene las intenciones de algunas multinacionales de implementar proyectos mineros en zonas cercanas al páramo de Santurbán.