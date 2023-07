"Dejen dormir": las quejas por la celebración de la Virgen del Carmen en Colombia

El día de hoy 16 de julio se lleva a cabo la celebración de la Virgen del Carmen, por lo que muchos conductores del país se toman las calles con sus carros para mostrar su devoción por medio de procesiones.

En las diferentes ciudades del país es común ver carros decorados con los colores azul y blanco, mientras los conductores salen a las calles a pitar.

La devoción a la Virgen del Carmen surgió en el siglo XII cuando algunas personas que vivían en el Monte Carmelo se les apareció la Virgen del Carmen y allí nació la Orden de las Carmelitas.

A pesar de ser una festividad que viene acompañada con misas y diferentes actividades religiosas, hay quienes no comparten la celebración y se quejan por diversas situaciones que llegan a vivir como afectaciones en el sueño.

En redes sociales se suelen compartir algunas quejas de los internautas para mostrar su inconformismo con aquellos conductores que salen a las calles a pitar desde tempranas horas.

"Me dormí casi a las 5 am y los camioneros con su pitadera de la virgen del Carmen se cagaron mis planes de dormir por ahí hasta las 11 am", son algunos de los mensajes de algunas personas en redes sociales.