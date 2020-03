Delincuentes están extorsionando a Mateo Carvajal

Días atrás, Mateo Carvajal acaparó la atención de varios medios nacionales y de miles de usuarios de Instagram luego de que contara una cruda experiencia que vivió en el norte de Bogotá, cuando fue víctima de ladrones que se desplazaban en una motocicleta.

Según contó en videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, tras ser golpeado y perseguir a los sujetos, el deportista no logró recuperar su teléfono, por lo que quedó preocupado por la información que tenía guardada. A pesar de que monitoreó la ubicación del celular, las cosas no mejoraron días después.

Mateo Carvajal contó en entrevista con ‘Lo sé todo’, que a los dos días siguientes a este hecho lo contactaron por redes sociales para comentarle que una persona que vendía celulares tenía su ‘smartphone’, por lo que buscaban negociar.

“Una pelada, que sinceramente no la voy a boletear pero me da mucha rabia, porque se acercó de buena manera y con buena intención y me dice: 'Oye, mira, tienen tu celular y estas son tus fotos. La gente tuvo acceso a toda tu información’”, relató el paisa enfatizando en que esta persona actuaba como intermediaria con el responsable que tenía en su poder el equipo.

Carvajal no dudó en asegurar que era bastante delicado que tuvieran su móvil pues ahí tenía “datos personales, sus cuentas y los accesos a un montón de cosas” que podían perjudicarlo de alguna manera.

Al aceptar negociar para recuperar su teléfono, la mujer le indicó que el sujeto quería venderle el celular en dos millones y medio, por lo que él no podía creer eso.

“Yo le digo que tratemos de conciliar, que en cuánto me lo va a vender, y me dice la descarada: ‘No mira, yo acabo de hablar con él y me dice que te lo vende en dos millones y medio’, y yo ¡qué, qué!”, expresó.

El deportista recibió un mensaje de texto donde le preguntaban si quería seguir monitoreando su celular, a lo que él indicó que sí, pero todo se trataba de una trampa de estos ladrones para poder acceder a toda su información.

Como recomendación, Mateo le dijo a sus seguidores que si son víctimas de un robo cambien todas sus contraseñas, recurran a mecanismos para bloquear su información y no den ‘papaya’ en la calle.

