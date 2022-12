En los últimos días se han incrementado los casos de estafa en Colombia. Lo pueden estar contactando a su WhatsApp o por un mensaje de texto, sin embargo, se recomienda no abrir esta clase de chats para evitar perder su dinero en su cuenta bancaria.



Asimismo, se han conocido diferentes modalidades de robo, en donde varios usuarios, han perdido sus datos por dar ‘clic’ en páginas donde no debería.

Recientemente se conoció la nueva manera en la que lo estarían hackeando sus cuentas y sin darse cuenta.



Se trata de ‘ransomware’, forma de ciberataque muy famoso en la década de los 80.

¿Cómo actúa el virus?

No permite que usted pueda abrir sus documentos en el computador. A cambio, para poder abrirlos, usted tiene que pagar un monto para recuperarlos.



El ‘malspam’, mensajes que llegan a su correo sin solicitarlos, contienen documentos Word o un PDF. Al abrirlos, ya no hay vuelta atrás. Por lo cual, es recomendable no abrir ningún tipo de archivos que desconozca su origen.

¿Qué tipo de ‘ransomware’ hay?

El ‘scareware’ contiene programas falsos con un soporte técnico inexistente. Por lo cual, le llegará un mensaje en donde se indica que tiene un virus y que para quitarlo, debe pagar por ello.

Por otra parte, hay virus que ocupan toda su pantalla del pc. Es decir, que la única manera para eliminar estas ventanas emergentes, es pagando una multa. En dado caso que no logre quitarla, llévelo a un lugar seguro para su revisión.



Finalmente, se recomienda tener un buen antivirus, para navegar con un VPN para evitar el robo de sus datos.