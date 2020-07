Denuncian doce casos de abuso sexual contra niñas indígenas en el Amazonas

La ex procuradora regional del Amazonas, Elsi Gabriela Angulo, reveló que durante su gestión entre noviembre del 2017 y septiembre del 2018 conoció de al menos doce casos de abuso sexual en contra de menores indígenas por parte de funcionarios públicos como docentes o directivos de instituciones educativas.



"Las niñas estudian y viven en el mismo lugar porque ese es el que tiene en el Amazonas, desafortunadamente están viviendo en esos entornos que debiendo ser protectores las están abusando, en este caso directivos y docentes", indicó Angulo en diálogo con RCN Radio.



Según la ex funcionaria hay un abandono sistemático por parte del Estado y un pacto de silencio entre las comunidades que no permite que los casos salgan a la luz pública.



"Yo le puedo decir que no es una docena, son muchísimos más porque en el Amazonas hay un pacto de silencio en las comunidades, todos los corregimientos tienen este problema", aseguró la ex funcionaria.



Uno de los casos más emblemáticos es el del sacerdote Héctor Reyna Pino quién además es rector de la Institución Educativa Fray José de Barcelona del corregimiento del Puerto Santander, fue destituido por la Procuraduría el 10 de agosto del 2018, sin embargo tras la salida de Angulo, regresó a su cargo.



"No le renovaron la suspensión provisional como correspondía y ese señor está en este momento en el cargo (...) entrevisté y escuché en declaración a niñas y testigos y estoy convencida que al reintegrar a ese señor se pone en peligro la integridad de otra niñas", explicó la ex procuradora.



Al parecer la situación más grave está en el corregimiento de La Chorrera, dónde al menos once niñas entre los dos y los once años habrían sido abusadas y además contagiadas con enfermedades de transmisión sexual.



"La información me la proporciona una médico de La Chorrera, me da un listado con once niñas abusadas entre los dos y los once años de edad, todas con gonorrea (...) sólo en La Chorrera y es un fenómeno que se da en todos los corregimientos del Amazonas", agregó la ex procuradora regional Elsi Angulo.



Según Angulo, los casos quedan en la impunidad tanto a nivel penal como disciplinario debido a fallas en los procedimientos judiciales así como la ausencia de las instituciones en los lugares de difícil acceso del departamento.



"Hay una negligencia absoluta de parte de los funcionarios, hasta de los funcionarios médicos para hacer toda la ruta que corresponde para las niñas, en las áreas no municipalizadas no hay una defensora de familia, y no se puede tomar una declaración de una menor de edad si no está acompañada de una defensora", indicó la ex procuradora.



La ex funcionaria documentó esta serie de denuncias en el libro "Amazonas; ser corrupto sí aguanta, procurador", el cual es de distribución gratuita, en el cual critica abiertamente al actual procurador Fernando Carrillo y revela detalles de algunas investigaciones disciplinarias que se adelantan en el departamento por irregularidades de varios funcionarios públicos.