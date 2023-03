Denuncian escasez de medicamentos para cirugías, tratamiento del dolor y salud mental 

El presidente de la Unión de IPS en Colombia, Jorge Toro, expresó su preocupación por la falta de medicamentos para los procedimientos en las salas de cirugía, manejo del dolor y los tratamientos psiquiátricos como los relacionados con la salud mental.

El directivo indicó que esta problemática fue notificada al Ministerio de Salud a través de las distintas plataformas establecidas para poner en conocimiento estas dificultades, que se presentan especialmente en clínicas y hospitales.

“Tenemos un alto porcentaje de medicamentos que están en desabastecimiento especialmente los relacionados con los tratamientos ambulatorios, pero también están haciendo falta aquellos para el dolor, los procedimientos post quirúrgicos y el despacho del material médico quirúrgico, por eso hacemos un llamado para que el Ministerio de Salud actúe rápidamente”, sostuvo.

Indicó que los afectados son los usuarios que ven interrumpidos los procedimientos quirúrgicos, cirugías, demás tratamientos.

Lea: Detalles del atentado a director de la UNP: un sicario murió y otros tres escaparon

“Me preocupa los pacientes de salud mental, y las enfermedades de cáncer”, sostuvo.

Agregó que la mayor preocupación está enfocada en las regiones apartadas donde se tienen dificultades de acceso.

“El mayor problema se presenta en las regiones apartadas de pronto en Bogotá no se presenta esta dificultad para los procedimientos con medicamentos anestésicos, pero hemos tenido reportes del Vichada, Nariño, Vaupés, donde es difícil el acceso y no se tiene la logística para que los puedan tener de forma oportuna”, añadió.

Por su parte Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señaló que adelantan una evaluación en las instituciones de salud para mirar realmente qué está pasando con los medicamentos en el país.

“Estamos levantando la información para tener una información autónoma desde el sector prestador, por lo que se realiza una verificación directamente en las instituciones de salud”, sostuvo.

Le puede interesar: Cuba será sede del tercer ciclo de diálogo entre Gobierno colombiano y ELN

Apuntó que esperan tener una información más detallada para presentarla al Ministerio de Salud y se busquen solicitaciones inmediatas.

Por su parte el viceministro de salud, Luis Alberto Martínez, afirmó que se tiene que analizar qué es lo que está pasando porque los medicamentos que hacen falta son aquellos que están en el canal institucional más no en el comercial.

“El tema de los medicamentos es complejo, porque no hay la suficiente información de cuáles son las causas que han llevado a esto, pero resulta contradictorio que en el canal comercial se tenga mucha existencia de medicamentos que no están en la línea institucional”, señaló.

Explicó que ha encontrado medicamentos en el sector comercial pero no en las EPS.

“Hay una situación contradictoria porque me ha tocado a mi como paciente, voy donde el proveedor que contrata mi EPS y el medicamento no está allá, pero salgo y en el mismo espacio y local hay una farmacia y voy y lo compró de forma particular y ahí sí lo encuentro", sostuvo.