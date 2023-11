Denuncian la desaparición de un rapero en Casanare

Agregó que, le pidieron que participara en una rodada de motos, pero el artista se negó, pues esa actividad no estaba dentro de las condiciones que ya se habían acordado. La negativa de Demon 333 no fue del agrado de muchos en el lugar y terminaron amenazándolo, así lo relató su colega de la música urbana.

“Al día de hoy el artista no aparece. No se comunica. Tenía un vuelo hacia Medellín para cumplir compromisos, y no llegó. No aparecen él, ni su equipo @juliancho.otm”.

Con este anuncio esperan que les llegue información de su paradero, pues las autoridades les han indicado que tienen que esperar el tiempo mínimo para tomarlo como un caso de desaparición.