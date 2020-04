Denuncian que el Gobierno no ha girado recursos prometidos a los hospitales públicos

Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, el Gobierno del presidente Iván Duque no ha girado un sólo peso a la red de hospitales públicos del país, tras los anuncios de millonarios recursos para pagar las deudas que se tienen con los centros de atención.

Pese a los alentadores anuncios del Gobierno en torno al desembolso de $5 billones, para cubrir las deudas que se tienen con los hospitales del país, con el objetivo de que estas entidades se preparen para afrontar la emergencia sanitaria de la COVID-19, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - Acesi, Olga Lucía Zuluaga, reveló que hasta el momento, no se ha desembolsado un sólo peso y la situación de los centros hospitalarios cada día es más grave.

“Esa plata no ha llegado y yo pienso que es muy importante que los medios de comunicación tengan esa información muy clara, porque a veces con las noticias nacionales la sensación que se da es que ya los hospitales y los prestadores de salud tenemos los recursos suficientes para afrontar toda esta pandemia y no es cierto. Se han anunciado 5 billones de pesos, en donde a groso modo se habla de tres fuentes; una de los acuerdos de pago de punto final, compra de cartera y el recurso corriente, que es lo que gira mes a mes el gobierno, pero que no son adicionales”, aseguró la directora ejecutiva de Acesi.

Zuluaga reveló que en el caso del departamento de Risaralda los recursos provenientes de la Ley de Punto Final han tenido un trámite largo, ya que se deben conciliar las deudas entre las EPS y la Gobernación, y las Empresas Prestadoras de Salud han incumplido constantemente lo pactado en los cronogramas con el ente territorial.