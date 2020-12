Denuncian que población no prioritaria sería vacunada contra la covid solo hasta 2022

El representante a la Cámara José Daniel López denunció que la vacuna contra el coronavirus, empezará a ser aplicada a la población no prioritaria en el año 2022, contrario a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, como México.

En entrevista con RCN Radio, señaló que obtuvo esa información tras presentar un derecho de petición al Gobierno en el que, incluso, tuvo que acudir a una acción de tutela tras el retraso en la respuesta.

En contexto: Ministerio de Salud reveló plan de vacunación contra la covid en Colombia

Señaló que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en un documento que recibió este jueves le confirmó que la población que no trabaje en el sistema de salud, no tenga enfermedades de alto riesgo y no sea mayor de 60 años, recibiría la vacuna contra el covid -19, hasta el 2022.

“Lo que nos genera una mayor alerta es que la población prioritaria son los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y el personal de la salud serán vacunados en el año 2021. El resto de la población, incluyendo por ejemplo mujeres embarazadas, estudiantes, maestros (y) personas con discapacidad que no tienen comorbilidades y las familias más pobres y vulnerables del país, en el año 2022”, aseguró.