Denuncian que teleconsultas están deteriorando la atención en salud

El Centro Colombiano de Derecho Médico, le solicitó al Gobierno que la atención ambulatoria en clínicas y hospitales, no siga en cuarentena, porque se está deteriorando la salud de pacientes con enfermedades crónicas.

Su director José Norman Salazar, sustentó su exigencia en la pésima atención a través de la tele-consulta a pacientes con enfermedades crónicas, porque por ejemplo, el diabético no está siendo controlado; al hipertenso no le están tomando su presión arterial; al enfermo pulmonar, no le están valorando sus pulmones de forma presencial.

Dijo que lo único que están ofreciendo algunas EPS, es la tele-consulta, que no es específicamente una consulta porque eso se resume básicamente en una tele-asesoría, al preguntarse, "¿en qué forma por un teléfono o por medios virtuales un galeno palpa el abdomen de su paciente?, ¿va a enterarse de un posible paro cardíaco?, o ¿le va a tomar la presión arterial?. Eso no es una consulta", reiteró indignado el señor Salazar González.

“La asesoría no tiene el status de una consulta médica presencial para controlar a un paciente máxime cuando padece de patologías crónicas”, dijo el director del Centro Colombiano de Derecho Médico, una organización que vela por el bienestar de los pacientes.

Agregó que a esas dificultades en la atención de los enfermos, como consecuencia de la tele-consulta, se suma la crisis económica por la que están atravesando los hospitales y clínicas, es decir, las IPS porque les ingresan recursos, si facturan prestación de servicios a las EPS y como éstas no autorizan cirugías u otros procedimientos médicos o científicos, pues se quedan sin flujo de caja.

Aseguró que en esta cuarentena a las que les ha ido muy bien, es justamente a las EPS por tres razones:

Esas empresas prestadoras de servicios de salud, ya recibieron por adelantado los recursos para atender a cada afiliado. El Gobierno les aumentó esas partidas. Les autorizó utilizar los recursos técnicos y como si fuera poco, las EPS tienen en este momento restringidas las autorizaciones para todos los procedimientos ambulatorios y los controles que tienen pendientes los usuarios, es así como las cirugías quedaron suspendidas por el aislamiento obligatorio, las citas con especialistas están suspendidas, los exámenes de laboratorio y las imágenes diagnósticas, también y la excusa o el argumento de las EPS es que la consulta ambulatoria fue aplazada.

“Por estas y muchas más razones es por lo que le estamos pidiendo al Ministerio de salud, que si la cuarentena continúa, vuelva la atención presencial en los hospitales, clínicas y EPS”, reiteró el director del Centro Colombiano de Derecho Médico, José Norman Salazar González al recordar que en el departamento de Caldas y en el país, ya hay hospitales exclusivamente para atender pacientes Covid-19 y en las otras IPS, pueden atender perfectamente al resto de la población.