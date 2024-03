'Desabastecimiento de medicamentos pondría en riesgo la salud en el país': Defensoría

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a las denuncias de un posible desabastecimiento, escasez y problemas de suministros de varios medicamentos en el país.

La entidad le hizo un llamado a todos los actores del sistema de salud, en cabeza del Ministerio de Salud, para que se implementen medidas que permitan reducir el impacto negativo que pueda generar la falta de varios medicamentos en Colombia.

“Los medicamentos son necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras, si no cuentan con ellos, se pone en altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable y también compromete la salud de sus familias y cuidadores”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El funcionario aclaró que independientemente de que los pagos de presupuestos máximos del sistema a través de la Adres sean responsabilidad de las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud, la salud no puede estar sujeta a trámites administrativos o financieros, ya que priman los derechos inalienables de las personas.

La Defensoría del Pueblo señaló que el Ministerio de Salud debe hacer cumplir la legislación sobre los medicamentos que se van a reconocer como parte del plan de beneficios en salud.

Camargo aseguró que el Gobierno Nacional debe liderar acciones que aborden el problema y reunir a los actores del sistema de salud para encontrar soluciones conjuntas.

Por su parte, aclaró que el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) debe proteger y promover la salud de la población gestionando el riesgo asociado al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

Cabe destacar que el número de medicamentos que no se están entregando ha aumentado en varios dispensarios como Audifarma, ya que de 354.000 ítems no dispensados en septiembre del 2023 en la actualidad hay 800.000 ítems que no pudieron ser entregados en febrero de este año.

Finalmente, el defensor del Pueblo recordó que las entidades administradoras de planes de beneficios de salud (EAPB) están legalmente obligadas a entregarles los medicamentos a sus afiliados y los laboratorios son los directamente responsables de la fabricación y distribución del mercado farmacéutico, pues ni el Ministerio de Salud, ni el Invima, ni las EAPB, tienen la competencia legal o técnica para realizar esas actividades.