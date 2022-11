Descuento en el Soat que había prometido el Gobierno aún no se dará

Este miércoles, 30 de noviembre, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló una noticia que cayó como un balde de agua fría para algunos conductores del país.

Indicó que este primero de diciembre no entrará en vigencia el descuento del 50 por ciento que se anunció en días pasados para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de las motos de bajo cilindraje, taxis, buses urbanos y microbuses de servicio público.

Le puede interesar: Las motos que más van a pagar por el SOAT: La dicha no es para todos

El jefe de la cartera aseguró que aún se adelantan algunos ajustes con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, por lo que la fecha de la entrada en vigor del descuento, tuvo que ser movida.



"Esperábamos comenzar el primero de diciembre, pero Hacienda está terminando de hacer los últimos ajustes y podría demorarse dos o tres días más", dijo.

Además, sostuvo que las aseguradoras estarían en una operación tortuga para la entrega de las pólizas, lo que ha dificultado el trámite.

Así las cosas, las autoridades emitirán una circular, en las próximas horas, donde se establecerán unas medidas para no imponer multas ni inmovilizar los vehículos que no tengan el SOAT al día.

Lea también: SOAT: Anuncian descuento del 50% adicional para algunos vehículos, conozca el listado



"El Estado debe reconocer que es una problemática que no se deriva de los ciudadanos. La justicia social debe primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando", aseguró en el diario El Tiempo.