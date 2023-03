¡Prográmese! Desde hoy nueva jornada para definir la situación militar en el país

El coronel Alexander Rojas, director de Reclutamiento y Control Reservas de Ejército Nacional, anunció la apertura de la jornada especial a la que podrán acceder los ciudadanos que no hayan definido su situación militar en el país.

De acuerdo con el coronel Rojas, durante la jornada que inicia desde este lunes seis de marzo e irá hasta el próximo 17 marzo, habrá descuentos especiales en los tramites.

“En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1861 de 2017, el Decreto Reglamentario No. 977 de 2018 y la Resolución No 1258 de 2021 emitida por el Ministerio de Defensa, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas, llevará a cabo las jornadas especiales en las 12 Zonas y 60 Distritos Militares en las fechas y horario que a continuación se relaciona: Del 6 al 17 de marzo, en una jornada continua de 7:00 am. a 5:00 pm”, manifestó.

¿Cuáles son los beneficios?

Quienes participen de estas convocatorias especiales podrán acceder a una serie de estímulos como el descuento del 60% en la cuota de compensación militar y del 90% en las multas o sanciones que se les hayan impuesto, por infracciones en el proceso de definición de la situación militar.

Al finalizar podrá optar por acceder de manera gratuita a la "Constancia Electrónica" o a la expedición física de su "Tarjeta de Reservista de Segunda Clase, la cual tendrá un costo de $174.000 para este año.

Entre tanto, el oficial sostuvo que los interesados deben antes estar registrados en la página web www.libretamilitar.mil.co y cargar en la plataforma la fotocopia de la cédula, registro civil de nacimiento, acta y diploma de grado si aplica y una foto 3X4 fondo azul en corbata.