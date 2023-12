Desgarrador relato de mamá de colombiano asesinado por pandillas en El Salvador por llevar tatuaje

Una trágica historia tiene en luto a una familia colombiana, al conocer que su hijo, quien tenía 23 años, fue asesinado por unas pandillas de El Salvador por un tatuaje que se había realizado tiempo atrás.

La mamá del joven identificado como Jhackson Alexis Arias habló con Revista Semana y dio detalles sobre este atroz caso del cual tuvo conocimiento hasta hace unos días, pues llevaba más de un año desaparecido.

Luz Marina Pérez, la mamá de la vítima, relató que su hijo fue detenido en México y decidió irse para El Salvador el 27 de diciembre del año 2021. Después de 15 días que vivió allí, el 11 de enero de 2022, perdió la comunicación con él.

Le puede interesar: Video: Sin colchón, cobijas, ni almohadas: así duermen los pandilleros en megacárcel de El Salvador

“Mamá, ya estoy listo, voy a salir, la bendición. La amo mucho”, fueron las últimas palabras que Jhackson le dijo a su madre, desde entonces su paradero fue incierto, por lo que decidió acudir a la Fiscalía en Colombia, quienes llevaron el caso hasta el Salvador, donde se determinó que fue asesinado por una banda de pandilleros.

"Según las investigaciones de ellos, mi hijo había sido asesinado por las pandillas de la MS-13, la Mara Salvatrucha. La causa habría sido un tatuaje de una Catrina que se había hecho en la parte baja del pecho, porque esa muñeca es alusiva a la pandilla contraria de la MS-13.", dijo la mamá a Semana.

Luz Marina Pérez reveló que la comunicación y el apoyo desde el Gobierno colombiano ha sido muy poco, pues no pudo estar en la audiencia de las personas involucradas en el asesinato de su hijo y aún desconoce si se inició la investigación para encontrar su cuerpo.

"En su momento, pedí que cuando apareciera me gustaría traer sus restos y hacer una segunda prueba para estar cien por ciento segura de que es él, pero dicen que me van a dar solo las cenizas. Con eso, yo no voy a quedar con la satisfacción de saber si realmente todo es verdad", relató a dicho medio.

Lea también: Por tatuaje, colombiano está preso injustamente en megacárcel de Bukele en El Salvador

Por ahora, ella pide ayuda a las autoridades colombianas y al Gobierno Nacional para que la apoyen a traer el cuerpo y a ejercer presión para saber cómo avanza el caso.