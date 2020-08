Desobedeciendo orden del alcalde, uribistas salieron a protestar en Cartagena

A las cuatro de la tarde de este viernes, inició la caravana que apoyaba al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, luego que la Corte Suprema de Justica ordenara medida de aislamiento domiciliaria. Pese a la negativa del alcalde y con una tarde lluviosa, simpatizantes del exmandatario iniciaron la ruta desde el sector de Castillogrande.

“Nosotros hicimos esta caravana porque tenemos que apoyar a Álvaro Uribe Vélez, esto se está realizando en todo el país, la medida que hoy pesa contra él es injusta, si él siempre ha respondido a todos los llamados”, dijo Sonia Viñas, participante de la manifestación.

En medio de la lluvia, simpatizantes de @AlvaroUribeVel siguen con la caravana en Cartagena pic.twitter.com/jIkju8DzyN — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) August 7, 2020

Agregó, “cómo no vamos a considerar que es injusta esta medida, cuando le dieron libertad a Jesús Santrich, pero hoy señalan a Uribe y no le dan derecho a defenderse en libertad, es decir, ¿Santrich no es un peligro para la sociedad?, un narcoterrorista y me atrevo a decir que asesino, en cambio Uribe le devolvió la esperanza a nuestro país, y hoy deciden darle casa por cárcel, eso es completamente es injusto”.

Lea También: Extraña mancha oleosa invade importante sector en la bahía de Cartagena

“Uribe soy yo”, “yo apoyo a Uribe”, “Uribe debe ser libreo”, decían algunas pancartas que fueron instaladas en los vehículos.

Además, con banderas y el himno de Colombia, todos los manifestantes se pasearon por el sector de Castillogrande, Bocagrande, Manga, Centro Histórico y Laguito, exigiendo la libertad del exmandatario y pidiendo garantías para su derecho a la defensa.

Puede Interesarle: INS habilita a laboratorio en Cartagena que procesará pruebas de coronavirus en 40 minutos

Hay que destacar que pese a la decisión del alcalde William Dau, quien expresó que no estaban permitidas las manifestaciones, estas personas adelantaron su jornada.