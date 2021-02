Guillermo Olaya llevó a la cita a su mamá de 96 años de edad que padece alzheimer y problemas de movilidad. Dijo a RCN Radio que nunca, desde que comenzó la pandemia hace un año, la sacaron del apartamento con el fin de cuidarla del coronavirus y porque ella se resiste a utilizar el tapabocas.

“La trajimos en silla de ruedas. Dos horas haciendo fila; no es justo lo que están haciendo con nuestros ancianos, mucha desorganización, no planificaron la vacunación. A mí hermana le llegó la citación ayer a las 6 de la tarde, diga si o no, ella hizo todas las vueltas para que las vacunarán en la casa pero no fue posible, nos tocó venirnos desde la calle 170, detrás del Éxito”, comentó el señor Olaya.

Le puede interesar: Es posible que de nuevo se registren grandes manifestaciones en Bogotá: secretario Hugo Acero

Teresa Toquica, de 84 años, recibió la notificación para la cita de las nueve de la mañana junto con su esposo de 86 años pero no fue atendida a esa hora, además de que llegó con antelación. “No es justo que sí uno tiene una cita no lo dejen entrar, que lo vacunen y salga rápido y no se presenten estas congestiones; aquí hay personas mayores que nosotros, ahorita comienza ese solazo y uno afuera”, se quejó doña Teresa.