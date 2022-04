Detalles inéditos del accidente de Martín Elías cinco años después de su muerte

Le puede interesar:





Luego, el conductor aseguró que adelantó al maestro Ochoa. Ahí fue cuando decidió acelerar la camioneta y de repente vio una moto.



“Recuerdo que llevaba una camisa de color amarillo, pero veo que la persona va en ziczac y se me hizo raro”, aseguró.



Él iba detrás de la moto, pero quiso pasarla sobre la izquierda para no tener algún percance.



“Luego la moto se me viene sobre la camioneta, en ese momento, Martín me tira el timón y la camioneta sale del lado izquierdo. Luego la llanta cae en un hueco y ella se levanta de la parte de atrás y da botes. Ahí ocurre el accidente”.



Luego de este suceso, recordó que Martín nunca usaba el cinturón.