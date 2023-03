Detrás de quema de peajes hay movimientos preelectorales: advierte Mintransporte

Desde la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en el Quindío, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, manifestó que se han identificado precandidatos a diferentes instancias de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, que están promoviendo quemar peajes en el país.

Reyes González afirmó que ya se está trabajando de la mano con las autoridades y señaló que las personas que vienen promoviendo estos actos violentos ya están identificados.

Le puede interesar: Caos en Tarazá: sujetos incendiaron el peaje en el marco del paro minero

“Hemos visto un movimiento pre electoral de diputados, concejales y candidatos dedicados a promover el No peaje; unos con un sentido más de discusión y otros en un sentido más violento de ir y quemar los peajes”, manifestó el ministro de Transporte.

Guillermo Reyes expresó, “Les voy a decir una cosa, tenemos preparado un equipo, uno en el ministerio de Transporte, dos en la Policía Nacional, tres en la Fiscalía, tenemos cámaras en todos los peajes y todos los que están promoviendo destruir los peajes inteligencia ya tiene nombres y quiénes están detrás de esto”.

El jefe de esta cartera dijo que no se va a permitir que la violencia esté por encima de la razón y del diálogo.

Lea también: Reforma laboral: Mipymes, preocupadas por reducción de horario laboral y dominicales

Expresó que no cobrar un peaje a alcaldes, gobernadores, ministros, directores como el de la ANI y el Invías, entre otros, es una falta fiscal que trae consecuencias, además, indicó que también hay movimientos que buscan el diálogo en este aspecto.

“Los peajes no son algo que uno decide quitar o no quitar voluntariamente o cobra o no cobrar y son la fórmula financiera para estructurar las vías que hoy tiene el país”, precisó el ministro.

El ministro de Transporte expresó que se puede reconocer y admitir el derecho a tarifas diferenciales, pero manifestó que a las personas que quieren promover violencia en contra de los peajes les va a ir muy mal.