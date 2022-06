Día del Orgullo LGBTI: los avances más importantes de Colombia en los últimos 20 años

El 28 de junio es el Día Internacional de la Diversidad Sexual o del Orgullo Gay, que es la fecha señalada por el mundo para apoyar a una parte de la sociedad a la que durante mucho tiempo se le han negado varios de sus derechos y libertades.

Algunas ONG y organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia hablaron a RCN Mundo sobre los avances más importantes que han tenido en los últimos 20 años, y Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señaló algunos de ellos:

La aprobación de la Constitución en el año 1991. ”Si bien supera los 20 años fue el punto de entrada a partir del artículo Artículo 13 de la No Discriminación y el Artículo 16 que es el Libre Desarrollo de la Personalidad”, indicó Castañeda. Según cuenta fueron las herramientas constitucionales que le permitieron a la sociedad civil y a los magistrados reconocer los derechos de personas LGBTI en Colombia. El matrimonio igualitario fue reconocido en Colombia o empieza a ser reconocido, a partir del año 2013, por lo que se “garantizan que las parejas del mismo sexo pueden acudir al derecho contractual qué significa el matrimonio civil en Colombia para las parejas que en este momento estaba reservado sólo para las parejas heterosexuales”, indicó. Adopción del mismo sexo. Manifestó que fue reconocido en el año 2015, incluso antes del matrimonio igualitario y “que ha permitido que las parejas del mismo sexo contribuyamos a generar lugar a los niños y niñas que buscan ser adoptadas en el país”, mencionó. Acuerdo de paz empezó desde la creación de la Ley 1448, que es la ley de víctimas en el año 2011, que se consolidó con el diálogo de paz, entre el gobierno y las Farc, en el documento del acuerdo final de paz, buscó garantizar el reconocimiento de las personas LGBT tanto en el Sistema de Justicia Transicional como en los espacios participativos de los cinco puntos del acuerdo. Políticas públicas en Colombia, según cuenta, la política pública fue aprobada en el año 2018 y varios entes territoriales como Bogotá, Medellín, entre otros lugares tienen la protección a los derechos de las personas LGBTI.

Desde Caribe Afirmativo afirman que estas decisiones más significativas para las personas LGBT, se dan por la insistencia de la movilización de la sociedad civil organizada. Sin embargo, manifestaron que “no hemos logrado que se materialice, como en el caso de la política pública LGBTI Nacional, que si bien ya tiene cuatro años de existencia en el Gobierno, no tuvo ningún avance significativo”, indicó Castañeda.

Retrocesos

Algunos de las organizaciones consultadas como Colombia Diversa, All Out, el Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, resaltaron que en Colombia el 70% de los compromisos terminan por no cumplirse.

Para la comunidad LGBT no es la excepción, pues según tres compromisos aún presentan retrocesos, el primero es la política pública nacional de la implementación del acuerdo de paz.

Y, “el tercer gran retroceso que tenemos en nuestro país tiene que ver con la cultura ciudadana, donde a pesar de ser el mismo país parece que las leyes no se cumplieran de la misma manera en todo lado, hemos encontrado que hay negación a garantizar derechos de la comunidad LGBT”, destacó Castañeda.

Por último, resaltaron que aún hacen falta algunos retos que cumplir en Colombia “una legislación concreta que proteja los derechos de las personas LGBT y una ley emergente en Colombia que es la ley de protección a las personas trans”, finalizó.