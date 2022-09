Día del preso en Colombia: ¿Por qué se conmemora y quién es su patrona?

“Virgen de las Mercedes patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda, ya me encuentro tan amargado...Pagando una larga pena la máxima del juzgado de rodillas te prometo que al viso no vuelvo más yo seré honrado y honesto. Me voy a regenerar”, se puede leer en los versos de la canción.

Desde que se produjo su lanzamiento, esta canción fue todo un éxito musical, no solamente por su mensaje conmovedor y de apoyo para aquellas personas que se encontraban privadas de su libertad, también fue una de los temas más escuchados en todas las discotecas del país durante esta época.

Desde su lanzamiento, hasta el día de hoy, esta canción se ha convertido en todo un símbolo para las personas que hacen un homenaje a la ‘Virgen de las Mercedes’. Asimismo, en este día de conmemoración, los reclusos se reúnen en las diferentes capillas y altares que hay en las prisiones para hacer una conmemoración a su patrona.