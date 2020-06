Día sin IVA puede ser mayor fuente de contagio, advertencia del Procurador

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió que el Día sin IVA puede ser la mayor fuente de contagio de coronavirus.

A través de su cuenta de twitter, el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos que salen a la calle a hacer sus compras, para que mantengan la distancia social y eviten que se aumenten contagio masivo del virus.

El llamado del procurador también se extendió a los comerciantes para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social y prevención contra el virus.

Le puede interesar: Día sin IVA: no cesan largas filas en comercios

De acuerdo con el funcionario, se podría perder todo lo que se ha logrado durante los días de confinamiento, si las personas no acatan las recomendaciones de prevención.

El #DiaSinIVA se puede convertir en la mayor fuente de contagio del virus. Un llamado de responsabilidad a los ciudadanos y a los comerciantes para respetar el distanciamiento social. En un dia de irresponsabilidad se puede perder lo ganado en 100 dias de confinamiento. @PGN_COL — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) June 19, 2020

Cabe mencionar que a través de las redes sociales han sido divulgados varias imágenes y videos de aglomeraciones en almacenes de grandes superficies. Incluso las compras a través de internet han colapsado, por lo que algunos establecimientos han adoptado la medida de 'fila virtual' para permitir el ingreso a esos portales.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, culpó al gobierno por las congestiones y aglomeraciones en el primer día sin IVA anunciado durante la pandemia, para reactivar la economía del país.

“Día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare aglomeración y contagio... no olvidemos que estamos en mitad de una pandemia, no de una fiesta (...) si no vives con tu papá el mejor regalo es no visitarlo y arriesgarlo a contagio. Mejor compra por internet que presencial”, señaló la alcaldesa.