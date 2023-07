Diego Guauque perdió importante órgano en su batalla contra el cáncer: “pero sigo vivo”

El periodista Diego Guauque se ha convertido en inspiración y modelo a seguir para muchos pacientes que siguen en la lucha contra el cáncer. Desde hace algunos meses, el reportero comentó en sus redes sociales que sufría de sarcoma, por lo que se sometió a varias cirugías y tratamientos.

Aunque siempre expresaba que era un reto muy difícil y que los dolores eran insoportables, siempre se mostró lleno de esperanza por salir victorioso de esta lucha. Al paso del tiempo, Diego, por su cuenta de Instagram, informó que logró vencer al cáncer, convirtiéndose en un referente para quienes enfrentan dicha enfermedad.

Sin embargo, según lo dicho por el periodista en una entrevista con Semana, el sarcoma no se fue de su cuerpo invicto, pues afectó uno de sus riñones.

“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”, dijo.

No obstante, reiteró que esta lucha le dejó cosas muy positivas y lo hizo replantearse en lo que quiere ahora mismo.

"Aprendí a reordenar las prioridades de la vida. Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo ‘no importa’. ‘No alcancé a dormir lo suficiente, no importa, porque logré la entrevista’. Y, claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, añadió.

Del mismo modo, aprovechó para contar detalles de su recuperación y del proceso que sigue llevando para evitar que haya algún rastro del sarcoma en su organismo.

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, agregó.