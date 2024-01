Diez años sin Antonio José Caballero, el reportero de Colombia

Hasta el último día estuvo en la cabina de radio, haciendo lo que más le gustaba. Antonio José vivió y murió a su manera, viajó y disfrutó, sin conocer fronteras, tal vez lloró, tal vez rió, como lo dice la letra de la canción de Frank Sinatra, su favorita porque lo retrataba, y aunque ya la muerte lo perseguía siguió hasta el final, detrás del micrófono, a su manera, como el soldado que cae en combate con su fusil en la mano.

Recuerdo como si fuera ayer, la última vez que vi y hablé con Antonio José, ese lunes 16 de diciembre del 2013, había cumplido su turno en el noticiero de la mañana con Yolanda Ruiz, a pesar de su grave enfermedad no se incapacitó, trabajó hasta el último día. Salió de la sala de redacción en el tercer piso y estaba esperando el ascensor, le pregunté cómo seguía, lucía pálido y de regular semblante, con su voz débil me contesto que no se sentía bien y se iba a su apartamento a descansar, al día siguiente la noticia de su muerte nos conmovió.