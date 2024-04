Directivas de Universidad Nacional piden terminar paro indefinido: ¿hay riesgo de perder semestre?

La Universidad Nacional se mantiene en paro indefinido, a solo días de que Dolly Montoya entregue la rectoría y asuma, en su lugar, José Ismael Peña.

Desde el 21 de marzo, crece la tensión sobre el procedimiento con el cual el Consejo Superior Universitario hace los nombramientos.

"Vivimos una situación muy compleja (...), que debería ser resuelta con base en las herramientas del saber universal y de la tradición universitaria, establecida a través de su larga historia. La universidad (...) es también un espacio en donde se hacen realidad muchos proyectos de vida que responden al propósito de poner el conocimiento al servicio de la construcción de caminos para el desarrollo posible de las regiones", señalaron sus directivas en un comunicado.

Con plantones y movilizaciones; por ejemplo, hacia el centro de Bogotá, parte de la comunidad académica, ha mostrado su 'malestar' con la infraestructura, el hecho de no 'seguirse' los resultados de la consulta electrónica sobre nuevo rector (pese a no ser vinculantes), mientras insisten en que no se considere "privatizar la educación".

Las directivas aseguraron que la suspensión de actividades no estaba derivando en soluciones a las dificultades en la institución. Por el contrario, en la misiva expresaron su preocupación porque quienes viven en zonas apartadas deban "aplazar sus aspiraciones".

En su llamado, instaron tanto a estudiantes como profesores a encontrar un camino que aleje la posibilidad de perder el semestre. También recordaron que la semana anterior la aún rectora "convocó a los miembros de los estamentos (...) a combinar las tareas académicas con el diálogo sobre las formas posibles de gobernanza y sobre los otros temas que merecen ser discutidos".

Por su parte, los alumnos han llevado a cabo asambleas para poner sobre la mesa sus preocupación e intentar determinar qué pasará con el paro; sin embargo, de momento no hay certeza de cuándo terminará. La Universidad reiteró su llamado a no postergar el regreso a clases y autorizó "a los profesores y estudiantes a acordar los mecanismos que permitan avanzar con el semestre a través de estrategias virtuales, hibridas o presenciales".