Director de Agencia Nacional de Tierras insiste en revolcón normativo para la compra de terrenos

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, aseguró que debe haber una reestructuración de las normas para la compra de hectáreas en la ruralidad, lo que permitirá reducir tiempos y ser más efectivos con la puesta en marcha de la Reforma Agraria.

“En el campo seguimos con normas de 1936, hay que hacer una reestructuración de todo, en donde de faculte a esta entidad y al Gobierno para la compra de tierras rápidamente, eso tiene que cambiar para poder hacer más rápido y eficiente la compra de los predios, para poder hacer la reforma agraria”, precisó Vega.

Lea también: Gobierno plantea dar un subsidio de hasta $3 millones a campesinos cocaleros

De igual forma, destacó que se deben utilizar métodos indirectos, mediante los cuales se pueda realizar vía satelital el levantamiento topográfico de un predio o el análisis en el proceso de compra de la misma.

“Hoy todo se puede hacer satelitalmente. Queremos llegar a eso, utilizar esos métodos para ser mucho más rápidos y disminuir costos”, añadió el director de la ANT.

Entre tanto, aseguró que a la fecha se han titulado cerca de un millón de hectáreas, de las cuales, principalmente 225.000 corresponden al gobierno actual y 641.000 a administraciones anteriores, en donde se tenían las resoluciones pero no se había adelantado el trámite correspondiente.

“En gobiernos anteriores, los títulos expedidos nunca se los entregaron a los ciudadanos, los ciudadanos no conocían, no estaban informados y por lo tanto no podían ejercer su derecho” dijo.

Lea también: Reforma Rural: Procuraduría afirma que resultados de Agencia Nacional de Tierras no son claros

En ese mismo sentido, el funcionario precisó que fueron tituladas 5.358 hectáreas de tierras a 418 familias que fueron víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzad, en cumplimiento de 244 sentencias proferidas por jueces de restitución de tierras en varias regiones el país.

Estas resoluciones de adjudicación de la ANT contribuyen al restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado y garantizan la materialización efectiva del derecho fundamental a la restitución de tierras.