Dirigentes critican “improvisación” del Gobierno en anuncio sobre cese bilateral al fuego

Sigue generando revuelo el comunicado emitido por la guerrilla del ELN, en el que aseguraron que no se sumarán al cese al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro, tras indicar que "la Delegación de Diálogos no ha discutido con el Gobierno ninguna propuesta, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia”.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, señaló que, “los militares se enteraron por Twitter que estaban en cese al fuego con cinco grupos armados! Como dicen los campesinos "mala tos le siento al perro". Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal”.

Por su parte, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que, “Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”.

También hubo pronunciamientos desde el Congreso de la República. Desde la bancada del Gobierno y la oposición, han criticado al ELN y han interpretado este anuncio como un mal augurio para el proceso de paz que se adelanta con esa guerrilla.

“Es una falta de respeto con la ciudadanía que hace dos días el presidente @petrogustavo haya anunciado cese al fuego con el ELN y hoy, sea desmentido por el mismo grupo guerrillero en comunicado. Con La Paz y la seguridad del país no se juega, los colombianos exigimos seriedad”, expresó el senador de Cambio Radical, David Luna.

El senador Alfredo Deluque manifestó que, “no sorprende que un grupo como el ELN quiera ponerle palos a la rueda al proceso de paz, cuando se firmó la paz con las Farc siempre fueron el punto molesto. Pensamos que con el presidente Petro las cosas iban a ser diferentes, pero vemos que siguen en su misma tónica y afán de destrucción así que creo que es momento que el Gobierno a través de sus fuerzas militares, ejerza toda su capacidad de contención contra un grupo que tiene una actitud desafiante contra el pueblo colombiano”.

A la ola de cuestionamientos se sumó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien dijo que “el anuncio de los voceros del ELN de no sumarse al cese bilateral planteado por el presidente hace tres días, pone de presente la falta de seriedad e improvisación con la que el gobierno está asumiendo un tema tan sensible para los colombianos, como es el orden público y la seguridad”.

