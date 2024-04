Disidencias de las Farc amenazan con atacar patrullas e instalaciones militares

Indicaron que "ante la remitida contra nuestros bloques occidental, Jacobo Arenas, bloques central Isaías Pardo y además unidades en territorio nacional. Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional, que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del gobierno no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares".

Estas advertencias llegan después de una serie de ataques recientes contra la Fuerza Pública en varias regiones de Colombia. Se han registrado dos atentados en Cali y Jamundí, así como varios ataques en el departamento del Cauca. Incluso este domingo, 7 de abril, continúan los enfrentamientos en Toribio, lo que subraya la urgencia de la situación y la necesidad de medidas para proteger a la población civil, de acuerdo con las autoridades.

Ante esta advertencia emitida por las disidencias, las autoridades están evaluando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y enfrentar cualquier amenaza potencial. El Gobierno había tomado la decisión de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc en algunos departamentos, debido a los constantes incumplimientos de ese grupo en esta materia.