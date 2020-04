Disponen tercer vuelo para estadounidenses en Colombia que quieran regresar a su país

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció un tercer vuelo que ha dispuesto la aerolínea Spirit para aquellos estadounidenses que quieran regresar a su país en medio de la crisis por el coronavirus.

Este vuelo saldrá el próximo jueves 9 de abril desde la ciudad de Cali, hará una conexión en el Aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, y luego partirá directamente al Aeropuerto Internacional Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida.

El vuelo NK6380 partirá a las 11:51 a.m. hacia Bogotá, y luego hacia la Florida a la 1:46 p.m.

Flight alert for US Citizens in Colombia There is a Cali-Bogota-Fort Lauderdale flight for April 9 w/ @SpiritAirlines Tickets can be purchased now at https://t.co/RqN7tfBJLt We advise returning to the US on this flight. pic.twitter.com/EkpI0JkPUZ

El anuncio se hace luego de que este mismo lunes partieran los dos primeros vuelos con destino también a Fort Lauderdale desde Bogotá y desde Medellín, este último hizo conexión en Cartagena.

Estos vuelos se han hecho disponibles, tal como lo explica la Embajada americana, para permitir a los ciudadanos y residentes permanentes legales estadounidenses regresar a los Estados Unidos. Todo, ante el llamado insistente del Gobierno del presidente Donald Trump a todos sus connacionales a regresar cuanto antes, a menos que estén preparados para permanecer fuera del país por un periodo de tiempo indefinido.

Our 24/7 Task Force will continue to bring thousands more #AmericansHome in the coming days and weeks. We remain steadfast in our commitment to assisting U.S. citizens wishing to return home. I urge Americans abroad to register with the nearest embassy at https://t.co/t49IZiiE77. pic.twitter.com/BgofnKIGBI