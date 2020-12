Durante años, Soto Norte ha sido un territorio caracterizado por ser minero. Un lugar en el que cientos de familias han encontrado en este oficio su forma de vivir.



Varios debates se han girado en torno a la actual propuesta sobre la delimitación en el páramo. Mucho se ha hablado sobre esto y actualmente, líderes sociales de la región han optado por asistir a mesas virtuales en donde se tiene en cuenta los pros y los contras sobre avanzar en el proyecto.

Benedicta Lizcano es una mujer de 85 años que, desde muy pequeña, vivió el día a día de un minero. Cómo se desplazaban desde largos destinos al río para poder encontrar -con un poco de suerte-, chispas de oro que pudieran vender para llevar el sustento a su hogar.

No es un secreto que los habitantes de esta región luchan por un bienestar colectivo y por la delimitación del Páramo de Santurbán. “La minería siempre ha estado en disputa, principalmente en el Páramo de Santurbán. Toda la vida ha existido este oficio”, afirma Lizcano.

“Desde mis siete años estoy involucrada con la minería artesanal, generación tras generación he visto cómo mis vecinos y familiares se han desempeñado como mineros, es su única forma de subsistir, si no existiera la minería, ¿de qué viven? Si el Gobierno nos da lo que necesitan nuestras familias durante el mes y cubren nuestros gastos, podríamos dejar este oficio, de lo contrario, no. No tenemos cómo subsistir”, expresa.

Algunos comentan sobre los riesgos que esta iniciativa conlleva, como acabar con la conservación del medio ambiente, pero varios ciudadanos comentan que: “nosotros cuidamos el agua y el medio ambiente. Cuando ha estado en nuestras manos, ha existido un equilibrio entre el trabajo y la minería. Aquí velamos por la preservación. Amamos la tierra, respetamos el agua”.