Disturbios en estadios son por la Primera Línea, dice expresidente de la Dimayor

Por su parte, el actual presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró que es urgente tomar acciones para evitar que se sigan presentando hechos violentos en los escenarios deportivos del país, luego de los desórdenes en el estadio Palogrande de Manizales que dejaron 28 heridos.

En diálogo con RCN Radio, el directivo precisó que esos hechos violentos no tienen ningún tipo de justificación, por lo que hay que tomar decisiones de fondo y endurecer las sanciones desde el punto de vista penal.

Le puede interesar: "La falta de seguridad en los estadios no puede poner en riesgo a las personas”: Defensoría

"Entonces yo creo que aquí hay que tomar decisiones de fondo, endurecer las sanciones desde el punto de vista penal para estas personas, porque no puede ser que invadan el campo y entonces no tengan ninguna consecuencia penal. Entonces el día de mañana también puedan entrar a cualquier estadio, eso no puede seguir pasando y para eso necesitamos el apoyo del Gobierno y de las autoridades", dijo.