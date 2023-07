División entre taxistas por mesas de diálogo con Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte confirmó que continúa la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el gremio de taxistas, donde se hace seguimiento a los 17 puntos del acuerdo firmado en el mes de febrero, el cual, para una parte del gremio amarillo, no se ha cumplido.

“Fue una reunión de más de dos horas con el gremio, donde tratamos temas sensibles que no son ajenos a lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transporte. Con estos encuentros regionales queremos reiterar nuestro compromiso con este sector buscando espacios de concertación nacional”, manifestó el ministro William Camargo.

Le podría interesar: Le economía del país podría sufrir pérdidas de 3.7 billones a causa del fenómeno de El Niño

Ante esto, RCN Radio consultó a los líderes gremiales, quienes no están conformes con estas reuniones y piden mayor seriedad y cumplimento por parte del Gobierno Nacional.

"Desde la llegada del nuevo ministro no hemos podido hablar con él, nos dio la espalda y así no podemos dialogar. No se han cumplido los puntos acordados en el mes de febrero y se está reuniendo con los taxistas de WhatsApp, no con los líderes del gremio", comentó Hugo Ospina.

Por su parte, Manuel Gil, otro de los líderes del gremio, aseveró que es poco o nada lo que se ha logrado con el gobierno y que las personas que están reunidas son aquellas que apoyaron al presidente en campaña.

"Nuestro llamado es reiterativo, poner control a la ilegalidad y dejar la persecución contra los taxistas, comentó el líder.

Por si se lo perdió: Tranquilidad en Bogotá: Distrito confirma que en la ciudad “no hay grupos armados”

Por otra parte, hay cierta división en el gremio por el tema de la gasolina. para Ospina, tener una tarifa diferencial haría que los taxistas se conviertan en pimpineros para le reventa de este, mientras que para Gil, es necesario tener unos precios más bajos, que permitan competir con las plataformas digitales.

Ambos líderes dejaron abierta la posibilidad de participar en la marcha del próximo 9 de agosto, donde expresarán su inconformismo con el Gobierno Nacional.

Por su parte, Ospina le envía un ultimátum al Gobierno, para que remueva de su cargo el ministro Camargo, ya que según el líder gremial, no ha cumplido con su trabajo desde que llegó al cargo.

Desde el Ministerio de Transporte, invitaron al gremio a participar del encuentro regional presencial que se realizará en la ciudad de Manizales el próximo viernes 7 de julio.