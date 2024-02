Grupo del Sisbén recibirá doble subsidio de vivienda: tipo de apartamentos que se podrán comprar

Los colombianos en 2024 contarán con mejores oportunidades para adquirir su vivienda nueva y sin necesidad de tener ingresos mensuales por encima de los 4 millones de pesos.

Y es que, desde el Gobierno Nacional se ha impulsado la otorgación del 'Subsidio de Concurrencia’, alcanzando hasta $65 millones.

Le puede interesar: ¿Quiere comprar vivienda en Bogotá? Alcaldía entrega subsidios de hasta 30 salarios mínimos

Este programa permite combina el reconocido subsidio 'Mi Casa Ya' con el susidio de vivienda de las cajas de compensación, proporcionando así facilidades financieras a las familias pertenecientes a las categorías del Sisbén A y B del Sisbén IV.

Cuánto dinero entrega el doble subsidio de vivienda en Colombia

En esa línea, el subsidio 'Mi Casa Ya' está asignado un monto equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para el año 2024, totalizando $39.000.000.

A este, se suma el subsidio otorgado por las cajas de compensación, que proporciona un auxilio de 20 SMMLV, es decir, $26.000.000. La combinación de ambos beneficios permiten acumular $65 millones para la adquisición de vivienda.

Los requisitos para acceder al ‘subsidio de concurrencia’ incluyen no tener ingresos mensuales superiores a 2 SMMLV, no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, no haber recibido subsidios previos, no haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidios y contar con un cierre financiero.

¿Qué tipo de vivienda se puede comprar con el doble subsidio de vivienda?

Lea también: Créditos de vivienda del FNA para jóvenes: esta es la edad mínima con la que puede aplicar

Es importante destacar que el subsidio de concurrencia puede ser destinado para adquirir viviendas de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP).

En este caso, el Ministerio de vivienda ha establecido que los apartamentos VIS no supere los 150 SMMLV ($195.000.000) y las VIP no supere los 90 SMMLV ($117.000.000).

Así las cosas, esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia y mejorar las condiciones de vida de las familias colombianas de bajos recursos.