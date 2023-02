Docentes del Cauca que protestan en el Congreso confirman la llegada de más manifestantes

Tras once días de manifestaciones en la entrada el Congreso de la República, RCN Radio habló con los docentes y miembros de las comunidades indígenas del Cauca, que permanecen día y noche en ese lugar, esperando a ser atendidos por el Gobierno Nacional al que le reclaman entre otras cosas, cambios en la forma de atención en salud para los habitantes de esa región del país.

Del tema habló Víctor Hugo Jiménez, miembro de Asoinca y vocero de los docentes que se manifiestan en el Congreso: "no han sido días fáciles, no estamos acostumbrados ni al frío, ni a estar acostados en el suelo, ni a pasar dificultades con el tema de los baños pero nos da coraje y nos reviste la dignidad para seguir en la apuesta o en la propuesta por una salud digna en el Cauca y Popayán".

Según Jiménez en el lugar permanecen cerca de 450 personas y se espera lleguen campesinos y docentes de otras regiones del país, "el día domingo van llegando más docentes del Cauca pero también se suman los campesinos no solo del departamento sino del país, afiliados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que se unirán a los que ya nos encontramos acá".

En relación a las razones por las que se encuentran manifestándose, Jiménez aseguró que tienen un llamado concreto para Fecode y para el Gobierno.

"No entendemos por qué el Comité Ejecutivo de Fecode, o al menos dos representantes del Comité Ejecutivo y la ministra de Trabajo no apoyan nuestra propuesta, nos hacemos hoy unos cuestionamiento y tratamos de entender por qué no nos defienden, qué intereses tienen, qué hay en medio de esta contratación para no poder permitir que el Cauca y Popayán sean una región", dijo el vocero de Asoinca y aseguró que siendo esa "una propuesta tan elemental, tan sencilla y no entendemos por qué no no hay respuesta a nuestra petición.

Pero el llamado de los docentes no es solo para Fecode y el ministerio del Trabajo, "también es un llamado al presidente Gustavo Petro es decir, él es la cabeza del Gobierno y como cabeza debe asumir una responsabilidad" destacó el vocero y recrimina la actitud del mandatario a quien aseguran han visto hablando de la situación de Perú y "haciendo pronunciamientos de lo de otros países pero nosotros que estamos a una cuadra de la casa de él no nos ha escuchado, no nos ha atendido".

Sumado a este llamado los docentes aseguraron que se han sentido castigados por parte del ESMAD "aprovechamos el espacio de RCN Radio para denunciar la actitud hostil de la Policía, por ejemplo en las noches cuando algunos compañeros intentan descansar, golpean las latas; el día de ayer que estábamos en un ejercicio de protesta, nos trataron de guerrilleros, y nos preguntaron que si ya nos habían pagado".