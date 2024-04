Documentos de Harvard confirman que MinCiencias, Yesenia Olaya, nunca fue docente en la Institución

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, respondió a las acusaciones mostrando certificaciones que respaldan su vínculo como investigadora posdoctoral en Harvard. Sin embargo, los registros de la universidad indican que nunca ejerció como docente.

Los documentos certifican su rol como investigadora, pero no como profesora: “Tenga en cuenta que el becario, el becario postdoctoral y el asociado son citas de investigación, no de enseñanza. Los investigadores no se consideran profesores”, indicó el documento de Harvard.

Así las cosas, la representante Jennifer Pedraza sostiene sus denuncias, alegando que Olaya había exagerado su experiencia al afirmar que había sido profesora en la Universidad de Harvard. Según Pedraza, Olaya nunca ejerció como profesora, a pesar de haber realizado una estancia posdoctoral en un instituto afiliado a Harvard.