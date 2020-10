"Entonces, estoy intentando comprarlo con la tarjeta de crédito alemana que tengo y tampoco me deja. Dijeron como que me van avisar cuando ya hayan hecho el pago, pero ya van a procesar el pago, el vuelo es para mañana y no me han avisado ni me están llegando correos. En la línea de atención tampoco me están colaborando", agregó.

"Yo no sé si tengo un vuelo o no tengo un vuelo, si me van a hacer el cobro. Me imagino que me van a hacer el cobro, pero no me dejan viajar", dijo. Al final, concluyó que no se va a quejar porque lo importante es que está en Colombia.

Su situación migratoria

Dominic se reunió este martes con el vicecanciller Francisco Javier Echeverri Lara para discutir lo que se podrá hacer con la visa. El joven influencer publicó un video del encuentro. El funcionario dijo que era un gusto tenerlo de regreso en Colombia y aseguró que "hubo un malentendido con el tema de la visa, que ya está más que superado".

Dominic, por su parte, escribió lo siguiente en la publicación de Instagram que dio cuenta de la reunión: "Lo del visa sigue siendo un proceso que no se puede cambiar de un día al otro, pero ya estando acá estoy seguro que todo saldrá bien".