Dos millones de estudiantes aún no reciben el PAE en el país 

Juan David Vélez director (e) de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender, aseguró a RCN Mundo que la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) actualmente se brinda a través 96 secretarías de Educación del país, de estas solamente una secretaría que corresponde al departamento del Magdalena, no ha iniciado en todo el año la prestación del servicio.

“Lo que sucede en Magdalena es que hay que reconocer inicialmente que la secretaría de Educación en este departamento ha adelantado tres procesos que se declararon desiertos, ahora está en un cuarto proceso que sí tiene proponentes y que esperamos esté iniciando su operación en el mes de septiembre”, señaló Vélez.

Frente a las alertas que recientemente lanzó la Contraloría, actualmente si se tienen entidades que suspendieron la operación cuando el calendario escolar ya estaba en marcha, como es el caso del Quindío en donde infortunadamente después de haber iniciado la licitación pública, haber sancionado a su operador y de ceder el contrato, el operador denunció una serie de acciones que lo estaban presionando, que finalmente lo llevaron a no continuar con el contrato, por lo que la Secretaría de Educación en este departamento está a punto de declarar la urgencia manifiesta.

“Una situación similar a la de Quindío, está sucediendo con Montería, Atlántico y Nariño, en donde infortunadamente tuvieron que suspender el servicio del PAE, porque sus procesos contractuales para el segundo semestre se prolongaron, entonces suspenden unos días, mientras logran adjudicar y luego reiniciar, aunque pese a esto en términos generales hemos tenido 95 entidades que han prestado el servicio”, dijo el director (e) de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender.

Es importante señalar que el proceso que hace parte del PAE es bastante lento para su adjudicación, contratación y hasta hace diez años estuvo en el ICBF, y tenía una cobertura de 3.8 millones estudiantes, una vez transita al ministerio de Educación, en la actualidad se podría decir que en materia de cobertura ya se acerca seis millones de beneficiarios, pese a que hay regiones en donde es bastante compleja la prestación del servicio.

“Pese a que aún nos faltan dos millones de estudiantes por seguir creciendo, hay que reconocer que los diferentes gobiernos han hecho un gran avance para aumentar en cobertura", sostuvo.

Indicó que "cada vez que hay un problema con el PAE y que todo es más sensible, la gente debe entender también que es un programa que llega a 43.000 sedes en todo el territorio nacional, que implica llevar alimentos a veces en burro, lancha, como sucede en el caso de Puerto Inírida a San Felipe en el Guainía, esto es un gran reto para las comunidades, porque se llevan seis millones de raciones diarias y lamentablemente siempre se hace eco a las raciones que no llegan bien, pero siempre habrán inconformidades, y se sigue trabajando para que este tipo de inconvenientes no afecten el programa”, señaló Vélez.