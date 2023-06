"Drugia" la mamá del perro Wilson recibió condecoración simbólica por parte de Petro

“Ese fue el mensaje de la Madre Selva: que nos tenemos que entender todos y todas. Entendernos alrededor de las ilusiones y esperanzas y necesidades, que quieren ser colmadas por decenas de millones de colombianos que vive en uno de los países más desiguales de la tierra”, enfatizó Petro.

Lea también: “Guardaré silencio”: Gilberto Rondón cumplió cita ante la Corte Suprema de Justicia

En la ceremonia de reconocimiento a la labor de rescate, el mandatario instó a los colombianos a que “desde las culturas diferentes, desde la manera de entender el mundo, con visiones distintas para así demos inicio a una nueva fase de entendimiento nacional”.

“Esto significa que nos entendamos como Nación, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo común: buscar y preservar ‘la vida’, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieran pisar este, el país de la belleza, y no encuentran espacio de dignidad aquí”, puntualizó.