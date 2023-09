Duplicado de la cédula, ¿cuánto cuesta y cómo solicitarla por internet?

La cédula de ciudadanía es el documento de identidad con el que los ciudadanos colombianos mayores de 18 años. pueden identificarse, por eso si usted no cuenta con este documento puede tener algunas dificultades para hacer los procesos en las entidades.

De allí que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Colombia y las misiones diplomáticas en el extranjero, hayan anunciado que todo aquel que quiera sacar el duplicado de la cédula de hologramas amarillas, puede hacerlo a través de internet.

Lea además:

Por eso mismo, las personas ya no tendrán que pedir una cita previa hacer la solicitud, sino que lo podrán realizar a través del portal web. No obstante, hay que recordar que solo podrán hacer este proceso si cuenta con la cédula amarilla, pues si tiene la cédula digital no debe hacerlo.

¿Cómo sacar el duplicado de la cédula amarilla?

El primer paso es hacer el pago del duplicado. Este se puede hacer de dos formas:

Entidad recaudadora: Banco Popular y Efecty a nivel nacional, per en cada región hay otras entidades en las que puede hacerlo.

Línea en Bogotá y Cundinamarca, Jer en Amazonas y Boyacá, Reditos en Antioquia, La Fortuna en Cauca y Nariño, Apuesta Unidas en Cesar, Suchance en Huila, Seapto en Tolima, JJ Pita en Norte de Santander, Apuesta América en Putumayo, Juegos y Apuestas La Perla en Santander y Supergiros en Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Valle y Vaupés.

Pago virtual: A través de PSE podrá realizar el pago si cuenta con una producto bancario (cuenta de ahorros o corriente).

Posteriormente, haga su registro a través de la página web de la Registraduría Nacional. Tendrá que diligenciar sus datos personales, cédula y correo electrónico.

Registre el número del documento del que solicita el duplicado. Allí deberá utilizar el PIN si hizo el pago por una entidad recaudadora.

De interés:

¿Cuánto cuesta el duplicado de la cédula en 2023?

El duplicado de la cédula amarilla con hologramas tiene un valor de $55.800, sin importar el lugar del país de donde se solicite.

Tras hacer la solicitud tendrá que esperar 24 horas para seleccionar una sede de la Registraduría para ir a reclamarla tras los 15 a 30 días de la expedición, aunque el tiempo puede ser más largo.