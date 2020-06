Duque advierte que la Navidad se vivirá en medio de la pandemia

La pandemia de la COVID-19 seguirá presente durante el segundo semestre del año. Así lo afirmó el presidente de la República, Iván Duque, en medio de su programa habitual.

Según el mandatario, las celebraciones de fin de año deberán festejarse bajo los protocolos de bioseguridad, ya que es poco probable que la vacuna contra el virus sea desarrollada en el corto plazo.

“Nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más mientras no se tenga una vacuna, si sale antes maravilloso, pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia, eso quiere decir que tendremos Halloween con la pandemia, eso quiere decir que tendremos navidad con la pandemia”, señaló Duque.

Teniendo en cuenta la nueva realidad, Duque insistió en la necesidad incorporar en la cultura ciudadana las prácticas de autocuidado, como es el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos, para evitar la propagación del virus.

“Como sociedad no podemos decir que hay excusas para no actuar con responsabilidad, todos lo tenemos que hacer y el éxito de esta medida está no solamente en lo que haga el Gobierno Nacional o las autoridades territoriales, sino también en el comportamiento de los ciudadanos”, puntualizó el mandatario.

Respecto a las aglomeraciones registradas en algunos establecimientos comerciales, durante la primera jornada del Día Sin IVA, Duque afirmó que se van a adelantar algunas mesas de trabajo con los comerciantes para establecer los criterios de bioseguridad que se podrían mejorar para el próximo 3 de y 19 de julio.

Además, destacó la implementación de la medida que permitió eliminar el cobro del IVA durante un día, pues dejó importantes resultados en materia económica, ya que permitió la reactivación del comercio, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.