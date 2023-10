Eclipse solar en Colombia: ¿dónde se pueden comprar las gafas para verlo?

De igual forma, es recomendable asesorarse del personal del Planetario de las diferentes regiones de Colombia, con el fin de evitar comprar gafas sin la seguridad necesaria para observar el eclipse.

"Antes de usarlas, verifica que no tengan ningún tipo de perforación, ni un pequeño hueco. Mantelas guardadas en un sobre o en una bolsita para que no se deterioren de aquí al eclipse y trata con delicadeza el papel, no le pongas los dedos encima", dice el Planetario de Bogotá en su cuenta de Instagram.