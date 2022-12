Edad de pensión en Colombia: Petro responde si aumentará en 2023

Desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro muchos colombianos han estado inconformes de las diferentes reformas que quiere hacer este Gobierno.



Una de ellas es la pensional, en el que el jefe de Estado indicó que la solución para que más personas tengan este beneficio, es que todos los que ganen hasta 4 salarios mínimos mensuales deben cotizar en Colpensiones.

Ahora bien, Petro se volvió a referir al tema en donde aclaró si piensa aumentar la edad para los colombianos se pensionen.



Afirmó que para él la edad no debe aumentarse, ya que la razón del problema radica en otra parte. “No, ese no es el problema de momento. Lo malo es la estructura que tenemos”, le explicó a Semana.



En este orden de ideas, añadió que el sistema de financiación está dejando en la calle a tres millones de adultos mayores.



Asimismo, se cuestionó el porqué algunas personas no reciben su pensión si cumplen con la edad y con algunos parámetros. Por lo cual, dijo que no habrá este beneficio si los colombianos no están en Colpensiones. “Es lo único que te está garantizando la pensión”, expresó el jefe de Estado.



Recientemente la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirió a la reducción de los aportes de salud. Según confirmó la jefe de la cartera se irá disminuyendo el porcentaje que se descuenta de las mesadas.

Este beneficio será para aquellos que reciban una pensión entre 2 a 3 salarios mínimos. Eso quiere decir que, cuando tengan que pagar, ya no será el 12 %, sino el 10 %.