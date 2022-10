Egan Bernal 'chocó' con el Gobierno: defendió a motociclistas por SOAT

Las manifestaciones de motociclistas que se adelantan este miércoles 12 de octubre han dejado todo tipo de reacciones entre los ciudadanos y varios sectores de la opinión pública.

De acuerdo con líderes del gremio, los motivos de las movilizaciones tienen que ver con el alza en el precio de la gasolina, impedimentos para trabajar en plataformas de trasnporte y domicilio, además de una posible alza en la tarifa del seguro obligatorio, SOAT.

Sobre este último punto, quien salió en defensa de los conductores de moto fue el ciclista Egan Bernal, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que es una "barbaridad" que el seguro obligatorio suba de precio para los motociclistas.

"Es imposible que les pongan a pagar una barbaridad por el SOAT a las motos, cuando muchas de esas personas la utilizan como medio de trabajo. Cuantas personas de estrato 1 y 2 van a poder pagar más de 1 millón solo por el seguro? Sin contar el resto…", indicó en su cuenta de Twitter el ciclista, citando un video de Semana en el que un motociclista reclama por las supuestas tarifas que se implementarían.

¿Qué dijo Petro?

Si bien el mandatario no respondió de forma directa a Egan Bernal, sí advirtió desde su cuenta de Twitter que desde el Gobierno Nacional no se han tomado decisiones sobre tarifas del SOAT y que estas no se harán sin su aprobación.

"El gobierno nacional no ha tomado decision alguna sobre tarifas del SOAT y esta no se tomará sin el Presidente", indicó Gustavo Petro en sus redes sociales.