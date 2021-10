A Egan Bernal le envenenaron su perro

"Ayer en la tarde nuestro Yako murió envenenado junto con otra perrita (Zorra) en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada pues ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo... De verdad que no es justo!! Que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera", compartió el ciclista.

Egan finalizó su relato señalando que los perros y mascotas son "seres fieles y especiales", por lo que nadie tiene el derecho de acabar con la vida de ellos.

"De verdad alguien que sea capaz de esto está muy mal. Creo que no solo se trata de perros, son seres fieles y especiales. Y nadie tiene derecho de acabar con la vida de un ser tan inocente de la forma que lo hicieron. Quiero decirles un poquito, solo un poquito de lo que siento para que reflexionemos, cuidemos nuestros animales, nuestro mundo".