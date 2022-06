Egan Bernal le tiró un 'vainazo' a Petro por polémica con su lugar de nacimiento

El trino del ciclista del Ineos fue replicado rápidamente en redes sociales. En medio de la situación muchos usuarios de la red social salieron a defender a Petro, mientras que otros apoyaron el comentario del deportista.

Lo cierto es que según los documentos oficiales, el registro dice que el ex Alcalde de Bogotá nació en Zipaquirá (Cundinamarca). Aunque la afirmación es que su origen es de Ciénaga de Oro (Córdoba), pero fue registrado en el municipio cercano a Bogotá.

"Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí", dijo Petro en Marca Colombia, desatando la reacción de Egan en su cuenta de Twitter.

Por ahora, el debate seguirá entre los seguidores del candidato y el ciclista. La preferencia electoral de Egan se aleja del proyecto de Petro y todo apunta a que seguirá reflejándolo en sus redes.