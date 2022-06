Egan Bernal responde a ataques que ha recibido por mostrar su posición política

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal respondió este viernes 24 de junio a los "ataques" que ha recibido en las redes sociales después de que Gustavo Petro ganara las elecciones y se convirtiera en el presidente electo de Colombia.

Bernal aseguró que dichos "ataques" no lo afectan teniendo en cuenta que hace cinco meses estaba "prácticamente muerto", luego del grave accidente que sufrió en enero cuando cumplía con una jornada de entrenamiento en vías del departamento de Cundinamarca.

Lea también: Cabalgata terminó en riña y caballos infartados en Feria de Tuluá, Valle

Seguidamente, el ciclista aseguró que hoy está pensando en volver a competir, lo que las críticas no lo perturban.

"A quienes están preocupadas por los 'ataques' que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!!"

Le puede interesar: Adelantan operativos en Santander por alerta de tráfico de migrantes venezolanos