Egan Bernal responde a críticas tras anunciar que votará por 'Fico' Gutiérrez

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal se ha mostrado activo en sus redes sociales opinando sobre las próximas elecciones presidenciales que se registrarán en el país el domingo 29 de mayo.

Bernal dejó claro que su voto será por Federico Gutiérrez, por lo que recibió elogios y críticas de sus seguidores.

Tras dar a conocer su postura, el campeón del Giro de Italia 2021 y Tour de Francia 2019 se defendió de quienes lo cuestionan asegurando que recibe algún tipo de pago por parte de la campaña de Gutiérrez para dar su apoyo y criticar a los otros candidatos.

"Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas políticos les digo NO TODO ES PLATA".

Finalmente, Egan aseguró que no ha recibido dinero de nadie.

"No he hablado con nadie de la campaña de 'Fico', incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos".

