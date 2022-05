Egan Bernal reveló por quién votará en elecciones presidenciales

Le puede interesar: Ataque armado dejó dos policías muertos en Anorí, Antioquia

Voto de Egan Bernal por Federico Gutiérrez, una decisión previsible

Luego de hacer pública su decisión por Federico Gutiérrez, Egan Bernal ya había dado muestras de tomar partido por el candidato que actualmente es segundo en las encuestas.

Así lo dejaron ver sus primeros trinos acerca de la visión que tiene sobre la situación del país después del 7 de agosto de 2022.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

"En un tuit que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos".