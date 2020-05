Advierten que niños indígenas de Risaralda no reciben ningún tipo de educación en la cuarentena

Agregó que "entonces nosotros no entendemos cómo hacer, porque la mayoría de las comunidades indígenas no tenemos nada para las clases virtuales y en los resguardos no existe el internet y no sabemos la verdad cómo educar a los niños”.

De otro lado, el secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, Ancizar Hiupa, aseguró que aunque es muy preocupante que los niños de sus comunidades no reciban clases desde el inicio de la cuarentena, las autoridades indígenas no permitirán que los docentes de Pereira o de otras localidades ingresen a los resguardos a dictar las clases presenciales ante la carencia de ayudas digitales, ya que hacerlo sería como abrirle las puertas al virus.

Según el líder indígena, sus comunidades temen contagiarse con COVID-19, ya que se les dificultaría salir desde los resguardos hacia los cascos urbanos de las localidades para recibir atención médica, lo que se podría traducir en la muerte de muchos de ellos.