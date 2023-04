A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Manizales anunció que el alcalde Carlos Mario Marín regresará en las próximas horas a la capital caldense, luego de emprender su retorno al país a las cinco de la mañana del pasado viernes 7 de abril.

Desde el pasado viernes 31 de marzo, cuando se declaró el nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz, causó extrañeza entre diversos sectores de la ciudad que el mandatario local no hiciera presencia en los Comités Departamentales de Gestión de Riesgo en los que se coordinaban las acciones para hacerle frente a esta contingencia.

En dichos comités estuvo como alcalde encargado de Manizales el secretario de Movilidad, Cristian Mateo Loaiza Alfonso, al tiempo que se anunció que el alcalde se encontraba fuera del país, disfrutando del periodo vacacional, determinación que fue catalogada como inconveniente por sus detractores dada la actual coyuntura por la actividad volcánica.

“Reprochable y censurable desde todo punto de vista, la no presencia del señor alcalde en atención a la situación que está atravesando la región por el alto nivel de sismicidad del volcán Nevado del Ruiz. Como concejal y ciudadano, le exijo la presencia en la ciudad que esté al tanto de los acontecimientos, de la altura que le exige su responsabilidad y compromiso como primer mandatario de la ciudad y estar al tanto de los requerimientos que le deben hacer llegar las autoridades del nivel nacional”, dijo el concejal de Manizales César Díaz.

En sus redes sociales, el alcalde Carlos Mario Marín explicó que no había podido regresar debido a la dificultad de modificar la fecha de retorno de sus tiquetes por esta época, en la cual se registran costos altísimos, por lo que estaba tratando de solucionarlo lo más pronto posible.

En uno de los fragmentos del comunicado, el mandatario aclaraba que su periodo vacacional comenzó el pasado 31 de marzo y que su viaje ya estaba previsto antes que cambiara el nivel de actividad del volcán: “No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tienen un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, explicó Marín Correa, en el comunicado difundido a través de su perfil de Facebook.