Alerta en Pereira por colapso en algunas salas de urgencia de hospitales y clínicas

Hay preocupación entre las autoridades de salud de Risaralda después de que reportaran que las salas de urgencia del Hospital San Jorge, la clínica MAC San Rafael y la clínica Los Rosales colapsaron desde altas horas de la noche.

Según aclaró la directora de Salud Pública del departamento, Sandra Gómez, si bien las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se mantienen en alerta amarilla, son las patologías respiratorias derivadas de la ola invernal, que azota a la región y múltiples casos sospechosos de covid-19, los que han llenado los servicios.

“Desde la Secretaría de Salud departamental, a través del centro regulador de urgencias y emergencias, se están revisando los planes hospitalarios con el fin de realizar la referencia de pacientes a las demás clínicas que aún tienen disponibilidad”, indicó Gómez.

En ese sentido, la funcionaria recomendó a los risaraldenses “no acudir a estas instituciones prestadoras de servicios de salud si no hay una urgencia vital que implique riesgo de muerte o secuela funcional grave de no mediana atención médica inmediata”.

Según manifestó la directora de Salud Pública de Risaralda, lamentablemente los ciudadanos están bajando la guardia y se están presentando aglomeraciones a pesar de que el covid-19 sigue presente, situación que se ha evidenciado en los últimos reportes diarios de contagios en el departamento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en los primeros cinco días del mes de diciembre se han reportado más de 200 nuevos casos positivos de coronavirus diariamente, después de que en el mes de noviembre, las cifras disminuyeron por debajo de los dos centenares de diagnósticos cada día.

Ante tal panorama, Sandra Gómez invitó a los risaraldenses a que “no expongan su salud ni la de su familia y menos las de los más vulnerables”, recordando que hasta que no sea aplicada la vacuna a todos los ciudadanos, se debe usar permanentemente el tapabocas, desinfectarse constantemente las manos y guardar el distanciamiento social.